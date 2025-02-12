Дожать Путина до мира: Зеленский подытожил свой разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что Соединенным Штатам вместе с Украиной и другими партнерами удастся заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну.

Об этом он говорил в своем вечернем обращении в среду, 12 февраля.

"Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина до мира", – подчеркнул он.

Свой разговор с Трампом Зеленский назвал "хорошим" и "подробным", оценив его как "очень предметные переговоры".

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"Я благодарен президенту Трампу за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир", – сказал он.

По словам украинского президента, разговор с Трампом был длительным и касался многих разных нюансов.

"Мы обсудили многие нюансы – дипломатические, военные, экономические, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин", – уточнил Зеленский.

Также в своем обращении президент упомянул о сегодняшней встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом и подготовке соглашения, которое "укрепит нашу безопасность и даст новый толчок нашим экономическим отношениям".

"Мы планируем все детали проработать так, чтобы уже в рамках Мюнхенской конференции и наших встреч там с американскими представителями, в частности, вице-президентом Америки Венсом, чтобы у нас было готово видение, как добавим больше безопасности и какой документ может это зафиксировать", – подытожил он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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