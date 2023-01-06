Дождитесь: Украина получит от союзников оружие, которое не удалось достать в 2022 году — Кулеба

В этом году Украина получит от партнеров оружие, которое не удалось получить в прошлом году.

О возможности получения оружия доказывает первую неделю 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сообщении Facebook.

«Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея «Patriot», боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!», – говорится в сообщении.

Президент Зеленский на этой неделе проводит реальный дипломатический марафон, каждый день переговоры с тремя, четырьмя лидерами. Некоторые решения о поставках оружия принимаются во время разговоров. Некоторые будут приняты по их результатам.

«Это была идея президента начать дипломатический новый год без раскачки, супер интенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты», – резюмирует в сообщении украинский дипломат.

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Предоставление союзниками оружия Украине

Напомним, что Германия пообещала новые поставки оружия в Украину после решения Франции предоставить Киеву танки. "Мы не прекратим поставки оружия в Украину", – заявил вице-канцлер Роберт Габек.

Также ранее эксперты объяснили, какое вооружение от союзников могут получить ВСУ в 2023 году. В частности, должны поступить новые зенитно-ракетные комплексы – речь идет о NASAMS и поставках ЗРК IRIS-T от Германии.

К тому же Франция предоставит оружие и системы ПВО Украине. Страна будет поставлять Украине комплексы по защите земли и неба от ударов РФ.

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