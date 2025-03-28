Дожмет ли Трамп Путина до перемирия: мнение экс-главы МИД Дещицы

Андрей Дещица

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После завершения переговоров по перемирию в Украине, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии, президент США Дональд Трамп вряд ли будет до конца давить на Владимира Путина.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014 году Андрей Дещица.

«Скажу вам прямо, что сейчас я не уверен в том, что он готов дожать Путина до справедливого перемирия. Ибо как мы уже это обсуждали, все-таки Трамп сейчас более благосклонно относится к Путину. Тогда нельзя, если одна из сторон необъективна, то она не может постичь справедливость. И потому, я думаю, что, наверное, Трамп будет пытаться все же довести ситуацию до перемирия», — сказал он.

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По его мнению, Трамп заинтересован, может даже только потому, чтобы подать свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

«Потому что это его больше интересует, кажется, чем то, приостановит ли Россия уничтожение украинской земли, убийства украинских граждан и уничтожение украинских городов и сел. Его это больше интересует», — добавил он.

В то же время Дещица не может точно сказать, как долго продлится перемирие.

«Как долго оно будет продолжаться, мне трудно сказать, потому что на самом деле это, что сейчас происходит, ведет к еще большему конфликту, чем на самом деле к перемирию и к устоявшемуся миру. Оно больше ведет к конфронтации, собственно, и при политике, которую ведет администрация Дональда Трампа», — уточнил он.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.