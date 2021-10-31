Драка и "смотрящие": какие нарушения фиксируют на довыборах в ВР в Черкасской области

Драка и "смотрящие": какие нарушения фиксируют на довыборах в ВР в Черкасской области

Во время внеочередных выборов в ВР в округе №197 наблюдатели и общественные активисты сообщают о ряде нарушений.

В округе №197 в Черкасской области, где проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, зафиксировали некоторые нарушения.

Об этом информируют общественные организации Движение "Честно" и "ОПОРА".

"Смотрящие"

Так, в городе Золотоноша женщина на выходе с участка отмечала в своем списке уже голосовавших избирателей.

Движение "Честно" опубликовало фото этого списка. Там женщина фиксировала время голосования избирателей и ставила отметки "больной" у некоторых фамилий.

Чесно/Facebook

"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали заходивших и выходивших избирателей... Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию — прим. ред.)", — рассказала очевидца Оксана Гищин.

В другом селе еще одна "смотрящая" держала в руках список с фамилиями проголосовавших избирателей, отмечая напротив них "наш/не наш".

Подвоз избирателей

В свою очередь представитель "Национального корпуса" Константин Мирошниченко в Facebook сообщил, что на участках округа зафиксировали факт подвоза и вероятного подкупа избирателей.

А на избирательном участке №710194 (с. Драбовка), по данным "ОПОРЫ", в автомобиле с неизвестными мужчиной и женщиной подсаживались избиратели, которые впоследствии шли на участок.

Драка

Тем временем в селе Деньги Золотоношского района Черкасской области произошел конфликт между членами УИК и наблюдателем от одного из кандидатов. Наблюдатель пытался сорвать пломбу с ящика для голосования на дому.

Водитель, возивший членов УИК для организации голосования по месту нахождения, сделал замечания и схватил наблюдателя за локоть. Тот нанес водителю удар в лицо. Водитель полиции не вызвал. А наблюдатель покинул избирательный участок.

Как сообщили в полиции Черкасской области, по состоянию на 15:00 было зафиксировано 21 сообщение о нарушении избирательного законодательства. Кроме того, правоохранители составили 1 протокол об административном правонарушении по ведению агитации в день голосования.

Где проходят выборы

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах — №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Также проходят местные выборы четырех городских голов, в том числе выборы мэра в Харькове, двух поселковых голов, пяти сельских голов.

Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней. Харьковчане выбирают среди 10 кандидатов.

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