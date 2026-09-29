Владимир Спиридонович Путин и Владимир Владимирович Путин

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В новой книге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича появились неожиданные воспоминания о детстве президента России Владимира Путина. Знакомая семьи утверждает, что отец будущего диктатора злоупотреблял алкоголем, хотя сам глава Кремля это отрицал.

Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Агентство».

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В книге Гершковича говорится, что один из старых знакомых семьи учился вместе с Путиным в ленинградской школе №193 на Басковом переулке. Мать знакомого хорошо помнила бедную семью, которая жила неподалеку. Она рассказывала, что отец будущего президента РФ Владимир Спиридонович был «сильно пьющим» (a heavy drinker).

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Женщина также упоминала о тяжелой жизни матери Путина Марии. По ее словам, она работала ночным сторожем на заводе и уборщицей. На родительских собраниях она неоднократно слышала, как маленького худощавого Володю ругали за драки с другими детьми.

Бывший одноклассник Путина в свою очередь вспоминал, что тот часто терпел поражения, но, несмотря на это, никогда не сдавался.

Сведения о тяжелом труде матери Путина и его конфликтах со сверстниками появлялись и раньше. В частности, в книге «От первого лица», опубликованной в 2000 году, и других биографических материалах отмечалось, что Мария Путина работала санитаркой, дворницей, принимала товар в булочной, мыла пробирки в лаборатории и была сторожем. В 2021 году сам Путин рассказывал, что его мать работала нянюшкой в больнице и ночным сторожем.

Что касается Владимира Спиридоновича, то известно, что он участвовал в войне, получил тяжелое ранение, а по ее завершении работал в заводской охране. Впоследствии он стал мастером и входил в партком.

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В январе 2024 года Путин, рассказывая об отце, заявил: «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. В общем, такого не было никогда. Я уж о маме и не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, о маме тоже даже не говорю».

Напомним, недавно СМИ выяснили, что у Путина есть тайная 8-летняя внучка Эльза, родившаяся в декабре 2017 года от брака его младшей дочери Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского. Девочка записана под фамилией матери — Тихонова, а отчество — Игоревна. Имя ребенка, вероятно, связано с интересом Тихоновой к американским мультфильмам.

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