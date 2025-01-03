"Драматические" выборы спикера Палаты представителей США: кто им стал и какую роль сыграл Трамп

По словам одного из конгрессменов, новоизбранный спикер Майк Джонсон "не выжил бы без Трампа".

Новым спикером Палаты представителей Конгресса США снова стал республиканец Майк Джонсон. Он победил своего оппонента в пятницу, 3 января, но только после второго тура голосования и с минимальным количеством голосов.

Об этом пишет CNN.

В предпоследний день 2024 года Дональд Трамп назвал Майка Джонсона "хорошим, трудолюбивым, религиозным человеком" и заявил, что хотел бы и дальше видеть его на посту спикера Палаты представителей.

"Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", – написал новоизбранный президент США в соцсети Truth Social.

Но во время первого голосования в нижней палате Конгресса ни один из кандидатов не преодолел необходимый порог в 218 голосов: республиканца Джонсона поддержали 216 конгрессменов, а демократ Хаким Джеффрис набрал 215 голосов.

Спустя некоторое время состоялось второе голосование, во время которого двое республиканцев изменили свою позицию и отдали голоса за Джонсона. По словам многочисленных источников издания, именно Трамп поговорил с конгрессменами Ральфом Норманом и Кейтом Селфом и убедил их проголосовать за своего протеже.

Издание отметило, что это было "драматическое голосование", в котором Майк Джонсон завоевал победу с минимально необходимыми 218 голосами даже с республиканским большинством в Палате представителей и сильной поддержкой новоизбранного президента США.

Один из конгрессменов Энди Бигс заявил в комментарии журналистам, что Джонсон "не выжил бы без поддержки Трампа".

Сам следующий президент США Дональд Трамп, до инаугурации которого осталось менее трех недель, поздравил Джонсона с переизбранием.

"Поздравляем спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного Вотума доверия в Конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна станет бенефициаром. Народ Америки ждал четыре года здравого смысла, силы и лидерства. Они получат это сейчас, и Америка станет величественнее, чем когда-либо ранее ", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон в своем первом выступлении после переизбрания заявил, что новый Конгресс "прислушается к голосам народа".

"В последние месяцы мы стали свидетелями чего-то, что происходит — чего-то действительно примечательного, политического момента в нашей современной истории: массовое воодушевление американцев из всех штатов, рас и религий, которые теперь требуют, чтобы мы снова поставили интересы американцев на первое место. И мы это сделаем", – заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что главным приоритетом под его руководством будет защита границ.

"В координации с президентом Трампом этот Конгресс предоставит нашим пограничникам и миграционным агентам ресурсы, необходимые им для выполнения своей работы. Мы обезопасим границу, депортируем опасных, преступных, нелегальных иммигрантов и в конце концов закончим строительство пограничной стены", – подчеркнул спикер.

Напомним, Трамп предложил еще нескольких кандидатов на должности. Новоизбранный президент Дональд Трамп объявил сразу о нескольких номинациях, среди которых были: кандидат на должность главы Федерального управления железных дорог (FRA), будущие высокопоставленные должностные лица Министерства юстиции США, а также те, кто продолжит свою карьеру в качестве дипломатов.

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