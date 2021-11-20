"Драмы нет. Есть реалии в политике": президент Болгарии подтвердил свои слова о "российском Крыме"

"Драмы нет. Есть реалии в политике": президент Болгарии подтвердил свои слова о "российском Крыме"

Радев считает Крым российской территорией.

Президент Болгарии Румен Радев подтвердил свои слова о "российском Крыме".

Впрочем, Радев признал, что действия Кремля нарушили международное право, сообщил канал bTV.

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"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Аннексия Крыма — это нарушение международного права. Впрочем, как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике. На данный момент Крым принадлежит России" — сказал болгарский лидер.

Следует заметить, что на днях Румен Радев назвал аннексированный Крым вроде бы "российской территорией", а также заявил о, мол, "неэффективности санкций ЕС" против России. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому, по его мнению, самое главное – искать диалог с Москвой. После заявлений болгарского лидера МИД Украины требует от Радева опровержения заявления о "российском Крыме".

Как сообщалось, детский атлас от National Geographic Украину напечатал без Крыма. Кроме того, на нескольких картах Крым разграничили с украинским государством еще и пунктирной линией российской границы.

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