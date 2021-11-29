"Древняя проблема": у Путина рассказали, что тормозит обмен удерживаемых лиц

Песков сказал, что важно сохранить минские договоренности, которые, к слову, сама же РФ регулярно нарушает.

Информацию о подготовке переговоров РФ и Украины по обмену удерживаемых лиц опровергли в Кремле. Пока остается нерешенной проблема верификации списков на обмен.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября, пишет ТАСС.

Также читайте Лидеры ЕС и Зеленский заявили, что Россия ответственна за отсутствие прогресса на Донбассе

"Насчет списка лиц, там усложнена верификация. Проблема верификации списков давняя. До сих пор ее решить не удалось. Проблема была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами", — сказал спикер Путина.

Говоря о возможности саммита "Россия-Украина-Турция", Песков сказал, что решить вопрос при таком формате переговоров не получится. По его словам, якобы "РФ не является стороной конфликта".

Кроме того, Песков традиционно обвинил украинскую сторону в невыполнении минских договоренностей, которые, по его словам, важно сохранить.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что Киев передал Москве через турецкого лидера список из 450 граждан Украины, содержащихся на Донбассе и России, и ожидает сигнала от РФ.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры призывают Украину поддерживать контакты с Россией. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время должен связаться с администрацией РФ по этому поводу.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакт нашей администрации и администрации России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против", — сказал Зеленский.

Читайте также: