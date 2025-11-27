Дрисколл запугивал европейцев ракетами России: NYT узнал детали переговоров

Дэн Дрисколл / © Associated Press

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл пытался убедить европейских союзников как можно быстрее заканчивать войну в Украине, используя данные о росте угроз со стороны Кремля.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

Дрисколл во время встречи с европейцами рассказал, что Россия за годы запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла, но сейчас производит их так, что имеет возможности накапливать ракеты большой дальности.

Чиновники, знакомые с ситуацией, утверждают, что эти заявления Дрисколла были не что иное как предупреждение о том, что необходимо быстро достичь мирного урегулирования в Украине, поскольку серьезная ракетная угроза нависла как над ней, так и за пределами страны, которая стала жертвой нападения РФ.

Западные чиновники, присутствовавшие при выражении заявлений американского чиновника, отреагировали на его предупреждение и назвали наращивание мощностей армии России тревожным.

Как пишет издание, несмотря на то, что РФ вряд ли сократит количество вооружения даже тогда, когда война в Украине прекратится, остановка конфликта может устранить потенциальное оправдание для Кремля относительно запусков своих ракет и беспилотников по территориям других стран.

Напомним, Дэн Дрисколл во время передачи первоначального мирного плана предупредил украинские власти об ограниченных возможностях США и НАТО изменить сложную ситуацию на фронте.