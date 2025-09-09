Дроны атаковали Сочи, когда там был Путин: реакция Кремля

Владимир Путин принимает участие в видеоконференции в Сочи 8 сентября. / © Associated Press

Российский "фюрер" Владимир Путин, вероятно, находился в Сочи, когда город атаковали беспилотники в ночь на 9 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости".

Дроны атаковали город ночью. Трижды в Сочи звучали сирены воздушной тревоги, а местный аэропорт закрывался более чем на полчаса. Минобороны РФ отчиталось, что якобы приземлило в Краснодарском крае два БпЛА, а 15 — над Черным морем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погиб водитель автомобиля, на который упали обломки сбитого дрона. В городе повреждено "около шести" частных домов.

Ресурс отметил, что в момент атаки в Сочи мог находиться Путин. Накануне он с помощью видеосвязи участвовал во внеочередной встрече БРИКС, сообщалось на сайте Кремля. За несколько часов до этого в город прибыл Ил-96-300ПУ летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96024, свидетельствуют данные Flightradar24. Именно на этом самолете президент летал на Аляску на встречу с Дональдом Трампом. Согласно данным Flightradar24, президентский борт до сих пор находится в Сочи.

Что говорят в Кремле

Спикер президента-диктатора Дмитрий Песков в комментарии росСМИ заявил, мол, ночная атака беспилотников не повлияла на график работы Владимира Путина.

"График президента неизменный. Он реализуется по плану", — подчеркнул Песков.

Напомним, в августе возле дворца Владимира Путина под Геленджиком произошел пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 550 пожарных и 89 единиц техники, включая вертолет. По информации издания BILD, причиной возгорания стало падение украинского дрона примерно в 10 км от дворца.