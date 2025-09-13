Дроны долетели до Польши, а генсек НАТО не уверен в умышленных действиях РФ: новые заявления Рютте

Марк Рютт. / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте до сих пор отказывается делать выводы о том, было ли вторжение российских дронов в Польшу умышленным или нет.

Об этом заявил генеральный секретарь во время пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Рютте с момента инцидента неоднократно использовал осторожные формулировки относительно того, был ли этот галит умышленным. Он замечает, мол, намерения "все еще оцениваются".

"Наша оценка инцидентов, которые произошли в среду (10 сентября - Ред.), продолжается, и независимо от того, были ли действия России умышленными, Россия нарушила воздушное пространство НАТО. Мы, как Альянс, должны четко заявить о нашей решимости и способности защищать нашу территорию", - подчеркнул он.

По словам Рютте, независимо от того, "какова была цель, была это ошибка или нет", НАТО расследует налет российских БпЛА на страну-члена Альянса. Он назвал действия РФ "безрассудными", "неприемлемыми" и "чрезвычайно серьезными".

"Это была группа российских дронов. Даже если они не намеревались вторгнуться в Польшу, если это будет результатом этого... Конечно, если это было намеренно, то это еще серьезнее. Но в обоих случаях это безрассудно и неприемлемо. Именно россияне рискуют", - добавил генсек НАТО.

Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что в Альянсе сомневаются, действительно ли атака на Польшу была умышленной. Мол, нужно узнать больше деталей. Также, по его словам, информация о точном количестве БпЛА также нуждается в уточнениях.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что Польша имеет доказательства умышленного удара РФ. По его словам, Россия намеренно напала на страну. У Варшавы есть факты, подтверждающие, что это была “спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией".