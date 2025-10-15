- Дата публикации
Дроны от Британии и заверения в поддержке от США: главные новости ночи 15 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
Ситуация в Купянске остается критической - обозреватель
Трамп пригрозил ХАМАСу принудительным разоружением, если группировка не составит оружие добровольно
DeepState подтвердил потерю ряда позиций на востоке: враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное .
Великобритания заявила, что за полгода передала Украине более 85 тысяч дронов для борьбы с агрессией РФ
Министр финансов США подтвердил поддержку Украины и призвал союзников усилить давление на Россию .