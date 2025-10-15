ТСН в социальных сетях

Дроны от Британии и заверения в поддержке от США: главные новости ночи 15 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Флаг Украины

Флаг Украины / © Pixabay

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 октября 2025 года:

  • Ситуация в Купянске остается критической - обозреватель Читать далее –>

  • Трамп пригрозил ХАМАСу принудительным разоружением, если группировка не составит оружие добровольно Читать далее –>

  • DeepState подтвердил потерю ряда позиций на востоке: враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное .

  • Великобритания заявила, что за полгода передала Украине более 85 тысяч дронов для борьбы с агрессией РФ Читать далее –>

  • Министр финансов США подтвердил поддержку Украины и призвал союзников усилить давление на Россию .

