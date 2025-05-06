Дроны против дронов: Зеленский анонсировал новую "воздушную сеть" защиты Украины

© Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, в ходе которой обсудили два ключевых направления: финансирование армии и защиту неба от «шахедов».

Об этом пишет Офис Президента.

«Мы работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов», — заявил глава государства.

Реклама

По его словам, доклад по этой теме предоставил министр финансов Украины.

Также на Ставке обсуждали одно из самых актуальных направлений обороны — перехват дронов-камикадзе с помощью других дронов.

«Это одна из самых передовых технологий современной войны», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активизировать сотрудничество с партнерами по финансированию производства таких перехватчиков.

В то же время, он анонсировал, что за каждым регионом Украины будет закреплена отдельная зона ответственности по использованию и развитию этой технологии.

Напомним, Зеленский сообщил о намерениях создать обучающую базу для пилотов истребителей F-16 за пределами Украины. Этот вопрос он обсуждал с президентом Чехии Петром Павелом. Однако, учитывая безопасность, такую учебную базу нельзя открыть на территории Украины.