Дроны РФ над Польшей — ошибка или провокация?: Макрон удивил ответом

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «намеренно» атаковала Польшу дронами.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

Макрону «совершенно очевидно», что Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе. Лидер Франции напомнил, что за последние несколько недель РФ усилила обстрелы Киева, убив многих мирных жителей. Также он напомнил, что во время последних атак оккупанты повредили здание украинского правительства, а также помещения представительств Великобритании и Европейского Союза. И в то же время, в те же недели, россияне нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

Реклама

«Здесь нет ошибки. Это план уничтожить Украину, победить ее и показать слабость НАТО. <… > Это не отдельный случай. Если бы они уменьшали атаки на Киев и на фронте, я мог бы согласиться (что атаки — ошибка, ред.)», — говорит Макрон.

Президент Франции признал, что у Путина «нет четкого желания искренне участвовать в мирном урегулировании». Поэтому он призвал ужесточить санкции против России и найти способ точно усилить давление на Москву, чтобы вернуть ее за стол переговоров.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.