Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин встречает свой 74-й день рождения в условиях, существенно отличающихся от предыдущих лет. Постоянные атаки украинских беспилотников на нефтяную промышленность и экономические вызовы всерьез портят праздничную атмосферу в Кремле. Символично, что этот день совпадает с 20-летием убийства оппозиционной журналистки Анны Политковской.

Об этом говорится в статье ABC.

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День рождения Путина в непраздничной атмосфере

Ежегодно на 7 октября в России приходятся сразу две знаковые даты. В этот день Путин отмечает 74-й день рождения, а также проходит 20 лет от убийства Политковской. Она была одной из самых известных критиков диктатора и оппозиционной журналисткой, активно освещавшей чеченские войны.

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В этом году Путин встречает свой день рождения, вероятно, в менее благоприятной атмосфере, чем раньше. Украинские дроны стали для России постоянным источником угрозы. В частности, российское Минобороны заявило, что в ночь на 7 октября ВСУ атаковали РФ более 300 дронами.

Во внутренней политике глава Кремля может считать успехом убедительную победу его партии «Единая Россия» на недавних парламентских выборах. Результат голосования создает для Путина комфортные условия в преддверии президентских выборов в 2030 году.

В то же время, ситуацию для Кремля осложняет Украина. Регулярные удары по российской территории наносят ущерб нефтяной отрасли, усугубляют беспокойство среди населения и влияют на рейтинг президента. Еще несколько месяцев назад западные разведслужбы активно распространяли предположение о возможной дестабилизации в России, однако сейчас такие разговоры отошли на второй план.

Параллельно Кремль пытается постепенно ослаблять международную изоляцию. Об этом указывают активное участие Путина в саммите БРИКС, его планы по формированию новой архитектуры евразийской безопасности и выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН. В Кремле также заявили, что в канун дня рождения Путин получил поздравление от главы Китая Си Цзиньпина и других мировых лидеров.

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Начало политической карьеры Путина

В начале политической карьеры Путин оставался почти неизвестной широким массам фигурой. В 1999 году он быстро вышел на передовые позиции российской политики. В августе того же года Борис Ельцин назначил его премьер-министром. До этого Путин возглавлял ФСБ — структуру, ставшую преемницей советского КГБ.

Фактически его продолжительное правление началось 31 декабря 1999 года, когда произошла смена власти на фоне перехода к новому тысячелетию. В течение 2008-2012 годов Путин формально покинул президентский пост, передав его Дмитрию Медведеву. Таким образом, он обошел конституционное ограничение по количеству президентских сроков подряд, однако продолжил контролировать ключевые процессы в стране в качестве премьер-министра.

В период так называемого тандема именно Путин фактически сохранял решающее влияние на важнейшие государственные решения. После четырехлетнего перерыва он снова стал президентом России, при этом его политический контроль над страной практически не ослаб.

Странное совпадение — день рождения Путина и день убийства Политковской

То, что день рождения Путина приходится на дату гибели Политковской, в течение многих лет становилось поводом для разных предположений. Диссиденты и бывшие коллеги журналистки из «Новой газеты» предполагают, что непосредственный убийца мог несколько дней следить за Политковской, намеренно ожидая именно 7 октября. По их мнению, это может свидетельствовать о заранее спланированном преступлении с символическим подтекстом.

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Кремль эти обвинения последовательно отвергал. Сам Путин в свое время заявлял, что, по его мнению, убийство Политковской нанесло «намного больший ущерб России и нынешней власти, чем все ее публикации вместе взятые».

Политковская много лет освещала чеченские войны, после которых Кремлю удалось восстановить контроль над регионом. 7 октября 2006 года журналистку застрелили в лифте московского дома. Женщина как раз возвращалась из покупок, когда нападавший четырежды выстрелил в нее. Политковская погибла на месте.

Непосредственным исполнителем убийства суд признал чеченца Рустама Махмудова, приговоренного к пожизненному заключению. Наказание получили и несколько его сообщников, участвовавших в организации преступления. В то же время, вопрос о том, кто заказал убийство журналистки, до сих пор остается открытым.

В 2004 году Политковская предупреждала об опасности, которая угрожала независимой журналистике в России.

«Мы на полной скорости направляемся к советской пропасти, к информационному вакууму, который из-за нашего невежества означает смерть; все, что нам остается, это Интернет, где информация еще доступна; в противном случае, если кто-то хочет работать журналистом, это полное подчинение Путину; если нет, наступает смерть — от пуль, яда или судебного преследования», — заявляла Политковская.

На тот момент журналистка не могла знать, что через 22 года даже Интернет в России испытывает масштабные ограничения. Роскомнадзор уже ограничил доступ к более чем 4 млн сайтов. В список заблокированных ресурсов попала и «Новая газета».

По продолжительности пребывания у власти Путин превзошел ряд исторических правителей

Прошло два десятилетия со дня гибели Политковской, а Москва снова ведет масштабную войну — на этот раз против Украины. В то же время Путин до сих пор остается у власти.

На парламентских выборах его партия «Единая Россия» получила большинство мест в Госдуме. Выборы сопровождались спорами из-за отсутствия политического плюрализма, однако полученный результат позволяет партии фактически самостоятельно принимать законопроекты, не завися от поддержки других политических сил.

В то же время действующее законодательство создало для Путина возможность оставаться у власти до 2036 года. По продолжительности пребывания во главе России он уже превзошел ряд исторических правителей. В частности, диктатор находится у власти дольше Леонида Брежнева, руководившего СССР 18 лет, Николая II, чей период правления длился 22 года, и Иосифа Сталина, непрерывно находившегося у власти 29 лет после царской эпохи.

Если Путин воспользуется возможностью оставаться президентом до 2036 года, общая продолжительность его пребывания у власти составит около 37 лет. В таком случае он сравнится по продолжительности правления с Иваном Грозным и превзойдет показатель Екатерины Великой, находившейся на российском престоле 34 года.

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский назвал атаку «подарком» россиян Путину ко дню рождения и одним из самых подлых ударов. Враг выпустил около 70 ракет, в том числе много баллистики, и дронов по энергетике и жилым кварталам 12 областей Украины. В частности, в Прилуках на Черниговщине из-за попадания в пятиэтажку погибли пять человек, еще 26 — ранены.

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