Дроны залетели в Румынию, а министр был в отпуске»: власть оказалась в центре скандала

Флаг Румынии. / © Associated Press

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Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце опроверг заявления, которые назвал дезинформацией о реакции румынских военных на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами, которые произошли несколько дней назад.

Об этом сообщает Digi24.

Речь идет об обвинении по времени и способу вмешательства пилотов, стоимости операции по сбитию беспилотников, а также информации о якобы пребывании должностного лица в отпуске. Все заявления, появившиеся в публичном пространстве, он назвал «ложными».

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«Я вижу, что некоторых из тех, кто называет себя „суверенистами“, больше беспокоит то, что румынская армия выполнила свой долг, чем тот факт, что российские дроны нарушили наше воздушное пространство», — заявил Мируце.

По его словам Бухарест показал готовность защищать свою территорию и оперативно реагировать на любые угрозы. В то же время возможности румынской армии позволили успешно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Ведь, добавил министр обороны, Румыния сегодня лучше подготовлена, чем год назад.

«Кардоны, воздушное пространство и суверенитет Румынии не подлежат обсуждению. НАТО функционирует, румынская армия исполняет свой долг в полной мере с тем, что располагает. Мы будем продолжать инвестировать в защиту граждан, национальной территории и восточного фланга Альянса», — подчеркнул Мируце.

Относительно заявлений о том, что «дорогие ракеты использовали против дешевых дронов», Мируце объяснил, что оценка эффективности операции не может основываться только на сравнении стоимости ракеты и беспилотника. По его словам, убытки БПЛА были «крайней мерой, к которой прибегают, когда необходимо защитить население и инфраструктуру».

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Мируце также высказался об обвинениях, по которым беспилотник якобы «летал по территории Румынии», а военные отреагировали с опозданием. По его словам, дрон находился под постоянным наблюдением с момента нарушения воздушного пространства страны. По его словам, румынские военные контролировали ситуацию, а «перехват был осуществлен, когда сложились необходимые условия для его безопасного ущерба».

Заметим, на Раду Мируце набросились еще и потому, что якобы находился в отпуске во время атаки дронов. Он подтвердил этот факт, но подчеркнул: это не освобождало его от исполнения обязанностей министра обороны.

По его словам, «ответственность за безопасность страны не зависит от физического присутствия в кабинете». Мируце заявил, что Министерство обороны работает непрерывно благодаря четким процедурам.

«В последние месяцы мы продемонстрировали — не лозунгами, а решениями и результатами — что Министерство обороны функционирует непрерывно. Есть процедуры, цепи командования и подготовленные специалисты, которые действуют 24 часа в сутки, и когда ситуация этого требует, я немедленно вмешиваюсь», — добавил он.

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Как сообщалось, 25 июля истребитель F-16 второй раз за два дня перехватил беспилотник в воздушном пространстве Румынии. Президент Никушор Дан заявил, что перехват произошел примерно в 10 километрах к западу от коммуны Сфьянту-Георге (вдоль дельты реки Дунай вблизи юго-восточной границы с Украиной).

Напомним, 24 июля румынский истребитель также сбил беспилотник. Начальник Генштаба Георгица Влад заявил, что румынские власти расследуют тип и происхождение БпЛА. Впрочем, по его словам, он визуально напоминает российский «Шахед» или «Геран-2».

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