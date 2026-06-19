Дрожит и хромает: новые доказательства того, что Путин "сыпется" на глазах

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

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Президент России Владимир Путин в последнее время выглядит истощенно, что подпитывает слухи о серьезных проблемах с его здоровьем. Бывшие соратники кремлевского диктатора намекают на последствия инсульта, перенесенного еще в 2022 году.

Об этом пишет Express.

Состояние здоровья Путина оказалось в центре внимания после серии его недавних публичных появлений, во время которых он казался заметно истощенным. Первые беспокойства по поводу самочувствия российского президента появились еще в начале месяца, когда во время важной речи в Кремле у него заметили нечеткую дикцию. Некоторые наблюдатели связали это с возможным «мини-инсультом».

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По словам бывшего автора речей, 73-летний Путин мог перенести инсульт еще в 2022 году.

«По сути, впервые я заметил у Путина эти симптомы [похожие на инсульт] в 2022 году, через несколько месяцев после начала войны, когда стало понятно, что быстрое, стремительное кавалерийское наступление не принесло победы, и это стало для него очень серьезным психологическим ударом. Тогда у него началась дрожь — знаете, у него дрожала рука, дрожала нога«, — рассказал бывший спичрайтер диктатора.

Дополнительные подозрения в ухудшении состояния Путина возникли после его встречи с главой Китая Си Цзиньпином. По прибытии в Пекин президент РФ, вероятно, пошатнулся, выходя из своего лимузина, где его встречал китайский лидер. Один из наблюдателей отметил: «Путин мелко шаркает вперед с неуклюжей, сутулой походкой, здороваясь с Си в Пекине».

В настоящее время кремлевский диктатор принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где высоко оценил отношения России со странами блока.

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«Это стратегическое партнерство, которое служит важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне геополитической турбулентности, способствуя формированию сбалансированной архитектуры безопасности и справедливого взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Путин, который при этом казался заметно ослабленным.

К слову, израильская стоматолог Татьяна Коган обратила внимание на изменения в дикции Путина, которые объясняет последствиями сильного хронического стресса. Из-за постоянного напряжения и ночного скрежета зубами жевательные мышцы диктатора гипертрофировались, что уменьшило пространство в полости рта и ограничило подвижность языка. Это затрудняет артикуляцию звуков, в частности «Р», шипящих и свистящих, а также вызывает общую смазанность речи, на которую дополнительно влияет сухость во рту — возможный побочный эффект от приема седативных препаратов.

По мнению эксперта, анатомические проблемы с нижней челюстью и постоянное психологическое давление являются главными причинами ухудшения дикции Путина.

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