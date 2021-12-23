"Друг Лукашенко": нардеп Шевченко сообщил, что получил подозрение в госизмене

Шевченко пожаловался, что ему "шьют создание "русского мира" в Украине".

Нардеп Евгений Шевченко, которого ранее исключили из "Слуги народа" из- за поездки к Лукашенко, подозревается в государственной измене.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Если уже информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла против меня дело по ст.111 УКУ (государственная измена — Ред.). Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Связано это с моей дружбой с Беларусью", — отметил Шевченко.

Депутат считает, что таким образом власти хотят его устранить как "конкурента".

Напомним, Евгений Шевченко 20 апреля поехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Политики якобы говорили о белорусско-украинских отношениях. Лукашенко заявил, что рад знакомству и рассчитывает, что эта встреча "станет хорошим сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран".

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