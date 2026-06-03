Владимир Путин. / © Associated Press

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В России истерика не только на фоне напряженности между Москвой и Ереваном, но из-за действий армянского премьера Николо Шашиньяа, взявшего курс на сближение с ЕС и США.

Об этом свидетельствуют заявление и недовольство кремлевских чиновников.

Сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ Владимир Рогов возмутился, что премьер-министр Армении «не нашел времени», чтобы приехать на парад на Красной площади 9 мая.

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Впрочем, очевидно, чиновника разозлило не столько отсутствие Пашинаня на праздновании Дня победы, сколько то, что он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 мая в Ереване.

В свою очередь, главе Госдумы Вячеславу Володину очень не понравилось сближение Армении с Евросоюзом. Более того, он даже заявил, мол, Пашинян «открыто не говорит» и «скрывает» от населения «последствия возможного выхода из Евразийского экономического союза».

В традиционной манере кремлевской власти Володин даже выступил с угрозами, что для жителей Армении «газ подорожает почти вчетверо», «миграционные льготы на въезд в Россию аннулируют», а еще «будет прекращен» экспорт из страны в РФ.

Между тем, кремиловский шут, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев истерически заявил, что Пашинян «пошел по опасной тропе». Ведь, выразился политик, премьер Армении якобы одновременно стремится извлечь выгоду от Евразийского экономического союза и в частности России, и хочет войти в ЕС. Это, нагло считает Медведев, «не приведет его ни к чему хорошему».

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Напряженность между РФ и Арменией — что известно

В России открыто пригрозили Армении «украинским сценарием». Москва активизировала свою агрессию накануне прошедших 7 июня парламентских выборов. В частности, Кремлю очень не нравится стремление Еревана к евроинтеграции.

На фоне напряженности РФ даже отозвала из страны своего посла Сергея Копыркина для консультаций в Москве. Причиной, подчеркнули, является «обсуждение шагов армянского руководства по более тесным связям с ЕС, подрывающим сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза».

Между тем, Reuters пишет о том, что Кремль решил снести Пашиняна и завезти в Армению 100 тысяч своих «избирателей». По словам трех западных чиновников, кандидатом-фаворитом Москвы является Самвел Карапетян — миллиардер, который находится под следствием за якобы призывы к свержению правительства.

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