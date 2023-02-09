Друг Путина Орбан напомнил о себе перед саммитом ЕС: пообещал поддержку Украине

По его словам, Венгрия принадлежит к мирному лагерю.
Венгерский премьер-министр и друг российского президента Виктор Орбан назвал саммит Европейского Союза в Брюсселе, участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский важным.
Об этом написал Орбан в своем Twitter.
По его словам, Будапешт будет оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Киеву.
"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине", – заявил Орбан.
Более того скандальный премьер Орбан подчеркивает, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю. Мол, страна "за" прекращение огня.
"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!", — подчеркнул Орбан.
Скандальные заявления друга Путина Орбана
Пророссийский венгерский премьер Виктор Орбан известен своими скандальными и несколько циничными заявлениями в адрес Украины и поддержкой Кремля. Недавно, говоря тост в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, он заявил, что на западе Венгрия граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, а не с Украиной.
Также глава правительства Венгрии заявил, мол "Украина становится Афганистаном". По его словам, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть войну и не проиграет, потому что в следующем году в России будут выборы, и он не может пойти на них как проигравший войну президент.
Кроме того, Орбан выразил мнение о том, что Запад начал "холодную войну". Вот почему Венгрии следует поддерживать дела с его оппонентами. Более того — он считает, что его государство должно быть посредницей между Западом и Востоком.
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