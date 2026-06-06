Друг Путина отвернулся и Кремль в панике: как Армения идет на выборы под угрозами и давлением РФ

Пашинян и Путин. / © Associated Press

Реклама

В течение большей части своего постсоветского существования с 1991 года Армения была ближайшим союзником РФ на Южном Кавказе: принимала российские войска, покупала оружие и интегрировалась с политическими и экономическими структурами, возглавляемыми Кремлем.

Но эти отношения постепенно распались во времена нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, пришедшего к власти в 2018-м, сообщает The Guardian.

Отмечается, что стремление Пашиняна переориентировать Армению на Европу является значительным сдвигом во внешней политике страны с момента обретения независимости. Парламентские выборы 7 июня станут испытанием политики, проводимой действующим премьером, несмотря на реальность глубокой экономической зависимости Еревана от Москвы.

Реклама

«Москва чувствует, что теряет Армению, что страна стала для нее немного великоватой. Поэтому Москва пытается заставить Пашиняна сделать выбор в пользу России», — отмечает Томас де Ваал, старший научный сотрудник глобальной аналитической компании Carnegie Europe.

Предупреждение Москвы

В прошлом месяце президент-диктатор России Владимир Путин дерзко предупредил, что Армения может столкнуться с «украинским сценарием», если продолжит свои цели по европейской интеграции. Кроме того, кремлевский шут, секретарь Совбеза Дмитрий Медведев нагло намекнул: Пашиняна может постигнуть судьба лидера большевиков Льва Троцкого, которого Иосиф Сталин убил ледорубом.

Издание отмечает, что отношения между странами резко ухудшились после того, как Азербайджан в 2023-м аннексировал спорный Нагорный Карабах, что привело к массовому уходу более 100 тыс. этнических армян из анклава. Тогда РФ осталась в стороне и для многих армян эта реакция стала переломным моментом.

«Это поражение побудило чиновников в Ереване открыто подвергнуть сомнению ценность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военного альянса под руководством Москвы, который Армения долго считала краеугольным камнем своей безопасности. В прошлом году Пашинян полностью приостановил участие Армении», — пишет The Guardian.

Реклама

Еще больший гнев Кремля вызвало то, что в апреле 2026 в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В последние месяцы Никол Пашинян не только говорил о стремлении страны вступить в Евросоюз, но и налаживал контакты с США. К слову, президент Дональд Трамп публично поддержал его, а вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио посетили Ереван, что очень подчеркивает уровень политического внимания и экономического взаимодействия Америки.

В то же время для Москвы, говорится в статье, движение Армении к западу происходит в особо щепетильный момент — на фоне истощения от войны в Украине. Ведь сейчас РФ прилагает все более сложные усилия для сохранения своего влияния на территории бывшего Советского Союза и за его пределами.

Выборы в Армении и поддержка премьера

«Россияне озабочены потерей, по их мнению, еще одной страны, которую они считают своей законной сферой интересов. И они действуют в соответствии с этим», — говорит президент Ереванского исследовательского центра по политике безопасности Арег Кочинян.

Реклама

The Guardian отмечает, что ранее в Молдове и Венгрии Кремль безуспешно пытался поддержать дружеские политические силы на выборах, используя сочетание дезинформационных кампаний и тайных операций влияния. Элементы также сценария разворачиваются в Армении.

Кремль поддержал главного соперника Пашиняна — российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, партия которого «Сильнее Армения» выступает за более тесные связи с Москвой. В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинениям, связанным с призывами к захвату власти.

Впрочем, отмечают аналитики, российская кампания дала обратный эффект — только укрепила поддержку Пашиняна. В то же время армянская оппозиция дискредитировала себя в глазах общественности из-за своей кажущейся близости к России. Эксперты отмечают: Москва также была осторожна, чтобы не давить слишком сильно, потому что это может подпитать дальнейшие антироссийские настроения.

«Никто не может с уверенностью предположить, насколько РФ будет продолжать давление, если Пашиняна переизберут. Если он останется у власти, России все равно придется найти какой-нибудь способ действия в существующем политическом ландшафте. Кремль не захочет покидать Армению в объятиях своих геополитических конкурентов», — считает политолог Ованес Никогосян.

Реклама

В свою очередь, европейские лидеры не скрывают своего преимущества для победы Пашиняна. Он уже установил тесные связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время ЕС, чтобы поддержать уход Армении от Москвы, объявил о первоначальном пакете экономической поддержки в размере 50 миллионов евро, чтобы помочь стране преодолеть давление со стороны России в торговле и пообещал дальнейшее экономическое сотрудничество. В символическом жесте солидарности Украина тоже начала импортировать армянские розы после запрета Россией на импорт цветов.

Впрочем, говорится в статье, несмотря на все усилия Армении по диверсификации партнерских отношений, Россия все еще имеет мощные экономические и политические рычаги влияния. Кремлевские чиновники в последнее время намекали, что Ереван, возможно, больше не сможет полагаться на субсидированный газ, являющийся основой значительной части ее экономики.

Напомним, ранее РФ открыто пригрозила Армении «украинским сценарием». Москва активизировала свою агрессию в преддверии парламентских выборов. Кроме того, Кремлю не нравится стремление Еревана к евроинтеграции.

Реклама

Reuters сообщало, что в России не только решили снести Пашиняна, но даже завезти в Армению 100 тысяч своих «избирателей». По словам пяти источников, российские чиновники в последние месяцы обсуждали отправку проживающих в России армян для голосования за оппонентов Пашиняна.

Новости партнеров