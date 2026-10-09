Друг Путина появился на дне рождения «фюрера»: визит экс-канцлера разозлил Германию

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» России Владимир Путин отметил свое 74-летие в компании своего друга, бывшего канцлера Германии Гергарда Шредера. В Берлине такими действиями политика недовольны.

Что известно о приезде Шредера и как на это реагируют в ФРГ, читайте на сайте ТСН.ua.

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Совместное фото по случаю дня рождения российского диктатора пресс-служба Кремля обнародовала 8 октября. В сообщении указывается, что якобы Путин узнал о приезде эксканцлера в Москву «из сообщений СМИ».

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«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — сообщили в Кремле.

Deutsche Welle пишет о том, что в столицу страны-агрессора Гергард Шредер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов «Глобус». Перед празднованием у «фюрера» он выступал с речью перед сотрудниками компании.

Отметим, Шредер вошел в наблюдательный совет «Гиперглобус» — российское подразделение немецкого холдинга Globus Holding GmbH & Co, представленное в РФ сетью продуктовых гипермаркетов.

Шредер на дне рождения Путина. Фото: RIA_Kremlinpool.

Дружба Путина и Шредера

82-летний Гергард Шредер был канцлером Германии в течение 1998-2005 годов. Его называют близким другом Путина. Политик также неоднократно встречался с фюрером с начала войны РФ против Украины.

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Именно поэтому он неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес. Кроме того, в мае 2026 Владимир Путин предложил бывшего канцлера на роль посредника в переговорах между Россией и Европейским Союзом и Украиной. Впрочем, и Киев, и Берлин с Брюсселем отвергли эту идею.

Реакция Германии на действия Шредера

Немецкие политики назвали визит эксканцлера на празднование диктатора позором, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вице-президент Бундестага и глава фракции партии «Союз 90/Зеленые» Катрин Геринг-Экардт заявила, что не ожидала от Шредера другого поведения. Визит в Путин она назвала позором для Германии, изменой Европы и медвежьей услугой мира.

Руководитель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала Шредера «самым дерзким пенсионером Германии».

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«Слишком болен для следственных комиссий (очень серьезное выгорание), но для оплачиваемой должности в России и для вечеринки по случаю дня рождения дома у военного преступника Путина сил все-таки хватает. Непревзойденный позор», — иронически заметила политик.

Депутат Европарламента и лидер Христианско-демократического союза рабочих Деннис Радтке также заявил, что Шредер «слишком болен», чтобы предстать перед парламентским следственным комитетом, но в то же время достаточно здоров для поездок в Москву, встреч с Путиным и получения «свежей кучи рублей».

«Великолепное лекарство в стиле Распутина для Герхарда Шредера», — подытожил Радтке.

День рождения Путина — что известно

«Фюрер» России праздновал день рождения 7 октября. В этом году перечень иностранных лидеров, приславших Путину поздравления, оказался крайне коротким. В частности, к приветствиям присоединились премьер-министр Армении Никол Пашинян, диктатор Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В частности, диктатор КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление, в котором дерзко пообещал Путину поддержку в «священной войне». Он также убежден, что война «за справедливость русского народа» якобы завершится победой России.

В то же время президент США Дональд Трамп хотел поговорить с Путиным на день рождения, но не позвонил. В Москве уверяют, дескать, проблемы нет. Дату и время переговоров лидеров до сих пор не согласовали.

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