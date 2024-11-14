"Других вариантов нет": дипломат о необходимости ядерного оружия для Украины

По мнению Огрызко, есть два пути для гарантий для Украины: либо реальные двусторонние соглашения по безопасности со странами Запада, либо ядерное оружие.
Если Украину не примут в НАТО, весомой гарантией безопасности для нашего государства может стать собственное ядерное оружие.
Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью "РБК-Украина".
Огрызко выразил сомнение, что в ближайшее время Украину примут в Альянс.
"А как Украина вступит в НАТО с (премьер-министром Венгрии) Орбаном и (премьер-министром Словакии) Фицо. И Трампом, который своей позиции (по вступлению Украины в НАТО – Ред.) до сих пор не высказал. А ЕС – это совсем не безопасность, а экономика. Один только ЕС не сможет нас защитить", – считает дипломат.
По его мнению, есть два пути для гарантий безопасности для Украины: или реальные двусторонние соглашения по безопасности с США, Британии и Францией, и эти соглашения проходят через ратификации их парламентов и становятся законом.
"Или ядерное оружие для Украины – других вариантов нет", – считает бывший глава МИД.
Напомним, издание The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины, сообщило, что у Украины есть возможности для создания собственного ядерного оружия за несколько месяцев и может разработать простую ядерную бомбу в случае прекращения американской военной помощи.
В свою очередь, в МИД Украины отрицали эту информацию.
Военный аналитик Денис Попович объяснил, почему в Украине снова заговорили о ядерном оружии.
Читайте также:
- Почему Украина отдала ядерное оружие и как на нее давили – стенограммы из разговоров Клинтона, Ельцина и Кучмы
- Эксперт объяснил, почему Украина не сможет сама создать ядерное оружие
- Может ли Украина вернуть ядерное оружие и какова будет цена такого шага
- США заявили о готовности защитить Южную Корею ядерным оружием