"Другого способа нет": Меркель призвала ЕС к "прямому контакту" с Путиным

"Другого способа нет": Меркель призвала ЕС к "прямому контакту" с Путиным

Канцлер таким образом поддерживает франко-германское предложение по саммита с Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз создать формат для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Другого способа решить конфликты Меркель не видит.

Об этом она заявила 24 июня немецком Бундестаге в правительственном заявлении накануне саммита ЕС в Брюсселе, передает Politico.

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"По моему мнению, мы, как Европейский Союз, также должны непосредственного контакта с Россией и российским президентом", — заявила Меркель.

"Президенту США Джо Байдена недостаточно поговорить с российским президентом — я это очень приветствую, — но Европейский Союз также должен создать форматы для переговоров здесь. Нет другого способа решить конфликты", — добавила она.

Издание отмечает, что таким образом канцлер пытается поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Эту инициативу уже поддержал глава Франции Эммануэль Макрон.

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