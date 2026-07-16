"Другого выбора нет": Федоров призвал заменить Сырского и начальника Генштаба

Михаил Фёдоров. / © ТСН.ua

Реклама

Для искоренения преступлений, коррупционных схем и скандальных ситуаций, подобных «Скеле», необходимо сменить руководство Вооруженных сил. Речь идет о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

Об этом бывший министр обороны заявил на брифинге 16 июля.

«У нас нет другого выбора, если мы хотим победить врага ассиметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, а их не будут списывать. Современная организация, построенная на технологиях, нуждается в лидерстве в управлении. Были предложены кардинальные кадровые решения — смена и главкома, и начальника Генштаба», — высказался Федоров.

Реклама

Федоров также отверг обвинения в причастности к скандалу вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скеля». По его словам, распространяемая информация, мол, он был «заказчиком» расследования и даже «допустил то, что там происходит», не соответствует действительности.

Впрочем, подчеркнул экс-глава Минобороны, проблема заключается не в отдельном подразделении, а в системе, которая нуждается в изменениях.

«Это культура, которая сформировалась. Ее нужно просто искоренить, иначе мы не сможем одолеть врага, когда это происходит в системе», — подчеркнул Федоров.

Конфликт с Сырским

Федоров подчеркнул, что считает свое увольнение результатом ультиматума Александра Сырского. Он отмечает, что был «готов учиться работать» с главнокомандующим, потому что президент отказался его заменять. Однако впоследствии команда Минобороны столкнулась с блокированием своих инициатив.

Реклама

«Сырский не готов открыто в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказывает против него кампании. И он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — добавил Михаил Федоров.

Напомним, 15 июля президент Владимир Зеленский почти два часа разговаривал с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым. Затем глава государства принял решение об его отставке. Собеседники издания BBC News Украины сообщили о конфликте Федорова с Сырским. По их словам, это решение далось Зеленскому непросто, а сам он якобы выбирал между «плохим и очень плохим» сценариями.

Новости партнеров