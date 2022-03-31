"Другого выхода нет": Ермак призвал Запад отказаться от российских нефти и газа

"Другого выхода нет": Ермак призвал Запад отказаться от российских нефти и газа

Он подчеркнул, что РФ нарушает все условия рынка и логики ради спасения рубля.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал страны Запада ответить отказом от российских нефти и газа на требование РФ платить за энергоносители рублями.

Об этом Ермак написал в Сети 31 марта.

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"Россия объявляет газовую войну. После того, как страны ЕС и G7 отказались рассчитываться за газ в рублях, Россия попытается идти ва-банк. Там расчеты в "деревянном" зафиксировали указом президента", — говорится в сообщении руководителя ОП.

Он отметил, что действия контрактов на поставку газа будут остановлены с 1 апреля, если покупатели из "недружественных стран" не выполнят новые российские условия оплаты. Ермак подчеркнул, что россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля.

"Запад сейчас должен отвечать максимально жестко – отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но иного выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должно стать приоритетом для всех. Демократия сильнее", – резюмировал руководитель президентского офиса.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

Однако страны G7 отклонили такое требование РФ.

Поэтому Россия начала угрожать перекрыть газ, если Европа откажется платить за него в рублях.

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