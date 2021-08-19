Другого выхода нет: Зеленский объяснил необходимость диалога с Путиным для освобождения крымских политзаключенных

Освобождение политзаключенных важный вопрос для Украины, но оно сейчас полностью заторможено Россией.

Вопрос об освобождения крымских политзаключенных тормозит Россия. Для сдвига этой ситуации, президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью крымским журналистам, в частности, проекту "Радио Свобода Крим.Реалии".

Также читайте Зеленский назвал условие, при котором готов встретиться с Путиным

Президент сказал, что все списки на освобождение сформированы благодаря работе украинского омбудсмена. Вместе с тем он сказал, что не знает, что по этим спискам, кроме формирования, есть ли реально действенные шаги.

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я выхода другого не вижу. Я считаю, что другие варианты должны нарабатываться именно в "Крымской платформе". Это важный вопрос — вопрос политзаключенных на сегодня. Он заторможен полностью", — сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, вопрос политзаключенных является важным, но оно полностью заторможен и власть России объединяет вопрос политзаключенных с оккупацией Крыма.

"Для них они не политзаключенные, потому что "не было оккупации Крыма". Поэтому это очень сложный вопрос. Мы можем говорить об обмене и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят и девушек, которые находятся в Крыму или на территории России. Мы объединяли эти списки и говорили о том, что мы считаем, что вопрос обмена всех на всех — это включая крымчан", — сказал украинский лидер.

Однако, Зеленский признал, что не только РФ, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий. Но, он добавил, что может ошибаться, а поэтому благодарен мировым лидерам за поддержку Украины.

"Когда мы говорим о деоккупации украинских территорий, большая часть, я считаю, европейских лидеров из тех, кто что-то может решать, не признают аннексию Крыма, но в словосочетании "деоккупация украинских территорий "закладывают содержание "Донецкая и Луганская области". Я так считаю. Я могу ошибаться, и миллион раз говорю: "Спасибо всем лидерам, которые поддерживают Украину". говорю, чтобы никто, не дай Бог, не обиделся", — добавил президент.

Читайте также:

В украинского политзаключенного в СИЗО РФ произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица: Денисова сделала заявление

Оккупанты в Крыму оставили журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода

оставили журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода Политзаключенный Газиев в российском СИЗО находится в критическом состоянии — Денисова

— Денисова Боль и отеки: в политзаключенного Приходько в российском СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку