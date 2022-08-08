"Дружба" Эрдогана с Путиным: посол рассказал, является ли Турция союзником Украины на фоне тесных контактов с РФ

Турция — это та страна, которая, прежде всего, отстаивает свои интересы и реализует их таким способом, каким может.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, действительно ли мы можем называть Турцию союзником Украины, учитывая тесные контакты российского и турецкого руководства.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Турция как была для нас стратегическим партнером, так и остается. Но даже до начала войны мы прекрасно понимали, что у Турции есть свои интересы и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину. Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это положительные вещи, но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились. Мы об этом говорили до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный российско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы испортим отношения в том объеме, который мы с ними имеем, только потому, что мы на что-то обижены", — отмечает Боднар.

В то же время посол Украины в Турции признает, что действительно есть сложный диалог по некоторым вопросам, в частности по вопросам взаимосвязей Турции с РФ, но мы имеем большой комплекс взаимодействия, которым мы не можем пренебрегать и на нем мы работаем.

С другой стороны, диалог Турция-РФ способствует решению определенных вопросов как зерновой вопрос, как посреднические услуги и так далее, добавляет Боднар.

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган оказывает влияние на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", — отметил дипломат.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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