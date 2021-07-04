"Дружба и стратегическое партнерстве творят общую историю успеха": Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета Украины.

4 июля Соединенные Штаты Америки празднуют свой 245-й День независимости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщением в Twitter поздравил с праздником американский народ и президента США Джо Байдена.

"Искренние поздравления Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета", — написал Зеленский.

Отметим, что в Украине сегодня, 4 июля, отмечается День Военно-морских сил, а также 6-летие создания Национальной полиции. Зеленский сейчас находится на торжествах в Одессе, где поздравляет с профессиональным праздником военных моряков. Туда также приехала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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