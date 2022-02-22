"Дружба" на 10 лет и общая "оборона": что предусматривают договоры Путина о "сотрудничестве" между РФ и ОРДЛО

"Дружба" на 10 лет и общая "оборона": что предусматривают договоры Путина о "сотрудничестве" между РФ и ОРДЛО

Россия поможет ОРДЛО с охраной "границ".

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

Об этом идет речь на сайте Кремля.

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Договоры РФ с ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

В частности, текстом договоренностей предусмотрена общая "оборона" и общая "охрана" границ ОРДЛО, которая будет осуществляться совместными с РФ усилиями. Договоренности признают право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга, а также предоставлять право строительства и их усовершенствование.

Кроме того, РФ и ОРДЛО "будут тесно взаимодействовать по обеспечению безопасности и будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договорных сторон, возникнет угроза нападения на нее, с целью содействия устранению угрозы".

Также Россия должна поддерживать финансовую и банковскую систему ОРДЛО, потому что платежное средство на временно оккупированных ею территориях – российский рубль. По документу, фейковым республикам и РФ запрещено "участвовать в любых блоках или союзах, направленных против любой из сторон".

В договорах сказано и об обоюдном признании документов, изданных "госорганами" друг друга. Также РФ и ОРДЛО позволяют и признают возможность двойного "гражданства".

Кроме того, договоренности запрещают РФ и ОРДЛО участвовать в любых действиях, направленных против одной из сторон. Страна-агрессор и самопровозглашенные "ЛДНР" обязались объединять энергетические и транспортные системы, а также осуществлять "взаимоувязку систем связи и телекоммуникаций".

Планируется, что договоры заключены на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если РФ или ОРДЛО не захотят от них отказаться.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

Украинский президент сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился в связи с циничным решением Путина.

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