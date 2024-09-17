Дружба России и Северной Кореи: США озабочены взаимодействием двух режимов

Соединенные Штаты Америки озабочены наращиванием диалога между режимами агрессорки России и Северной Кореи в военной сфере.

Об этом заявил в понедельник спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем быть чрезвычайно озабочены в связи с расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией", — подчеркнул американский политик.

По его словам, беспокойство касается поддержки, которую Пхеньян продолжает передавать Москве для дальнейшего ведения ею войны против Украины. Кроме того, обеспокоенность вызывают перспективы помощи КНДР со стороны Кремля, что в конце концов дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове.

Как сообщалось, на днях лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Они обсудили ужесточение стратегических отношений между странами.

Читайте также:

Северная Корея: как ее разыграют Россия и Китай