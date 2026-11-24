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Дружба с Путиным никуда не приведет: Зеленский потролил Орбана на встрече с Мадяром, но тот неожиданно заговорил о символе «Великой Венгрии»
Зеленский на встрече с Мадяром потролил Орбана, а премьер Венгрии попросил вернуть статую Турула в Мукачевский замок.
Президент Владимир Зеленский приветствовал смену власти в Венгрии и заявил, что у старой венгерской политической элиты «не было уважения».
Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с венгерским премьером Петером Мадяром во время его первого визита в Закарпатье.
«Дружба с Владимиром Путиным никуда не приведет. Некоторые из наших общих с Петером знакомых могут это подтвердить», — сказал Зеленский, намекая на Орбана.
По его словам, Венгрия добилась хороших результатов после смены власти. Украинский президент ожидает «партнерства, основанного на уважении».
Он добавил, что они уже достигли договоренностей в нескольких важных областях, в частности в энергетике. Зеленский также отметил, что Украина поддерживает права венгерского меншиства и других национальностей.
Речь также шла о расширении железнодорожного сообщения, расширении железнодорожного маршрута Киев-Будапешт и реконструкции пунктов пересечения границы.
Энергетика была одной из важнейших тем переговоров: Зеленский напомнил, что Украине нужно дизельное топливо, поэтому рассчитывает на Венгрию в этом вопросе.
«Мы говорим откровенно об этом. Нам это очень нужно», — отметил президент.
Что заявил Мадяр
В свою очередь Петер Мадяр поблагодарил за возможность посетить Закарпатье и снова осудил российскую агрессию.
Он напомнил, что Венгрия поддерживает Украину гуманитарной помощью, большими суммами с начала войны. Кроме того, по итогам встречи Будапешт передал Украине помощь в 1 млрд форинтов (около 135 млн грн).
Кроме того, Мадяр пообещал, что Венгрия будет играть ключевую роль в восстановлении Украины.
В завершение венгерский премьер заявил, что рад, что политическая эскалация между Киевом и Будапештом наконец-то прекратилась и что обе двигаются к добрососедским отношениям. В то же время он прямо сказал, что хочет возвращения статуи венгерского национального символа — Турула, установленной в замке Мукачево и демонтированной в 2022 году.
Заметим, что Турул — мифическая птица, которая считается тотемом венгерского народа и популярна среди сторонников идеи «Великой Венгрии». Венгры считают, что там есть статуи Турула — там венгерская территория.
Напомним, сегодня, 24 ноября, на Закарпатье состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, которую глава венгерского правительства назвал «открытием нового раздела» в двусторонних отношениях.
Раньше мы писали, почему переговоры на Закарпатье особенно важны для Киева.