Общий брифинг Зеленского и премьера Венгрии Мадяра: о чем говорилось / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский приветствовал смену власти в Венгрии и заявил, что у старой венгерской политической элиты «не было уважения».

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с венгерским премьером Петером Мадяром во время его первого визита в Закарпатье.

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«Дружба с Владимиром Путиным никуда не приведет. Некоторые из наших общих с Петером знакомых могут это подтвердить», — сказал Зеленский, намекая на Орбана.

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По его словам, Венгрия добилась хороших результатов после смены власти. Украинский президент ожидает «партнерства, основанного на уважении».

Он добавил, что они уже достигли договоренностей в нескольких важных областях, в частности в энергетике. Зеленский также отметил, что Украина поддерживает права венгерского меншиства и других национальностей.

Речь также шла о расширении железнодорожного сообщения, расширении железнодорожного маршрута Киев-Будапешт и реконструкции пунктов пересечения границы.

Энергетика была одной из важнейших тем переговоров: Зеленский напомнил, что Украине нужно дизельное топливо, поэтому рассчитывает на Венгрию в этом вопросе.

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«Мы говорим откровенно об этом. Нам это очень нужно», — отметил президент.

Что заявил Мадяр

В свою очередь Петер Мадяр поблагодарил за возможность посетить Закарпатье и снова осудил российскую агрессию.

Он напомнил, что Венгрия поддерживает Украину гуманитарной помощью, большими суммами с начала войны. Кроме того, по итогам встречи Будапешт передал Украине помощь в 1 млрд форинтов (около 135 млн грн).

Кроме того, Мадяр пообещал, что Венгрия будет играть ключевую роль в восстановлении Украины.

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В завершение венгерский премьер заявил, что рад, что политическая эскалация между Киевом и Будапештом наконец-то прекратилась и что обе двигаются к добрососедским отношениям. В то же время он прямо сказал, что хочет возвращения статуи венгерского национального символа — Турула, установленной в замке Мукачево и демонтированной в 2022 году.

Заметим, что Турул — мифическая птица, которая считается тотемом венгерского народа и популярна среди сторонников идеи «Великой Венгрии». Венгры считают, что там есть статуи Турула — там венгерская территория.

Напомним, сегодня, 24 ноября, на Закарпатье состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, которую глава венгерского правительства назвал «открытием нового раздела» в двусторонних отношениях.

Раньше мы писали, почему переговоры на Закарпатье особенно важны для Киева.

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