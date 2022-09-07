Дружественная к России Венгрия требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов — СМИ

До 15 сентября в ЕС должны быть пересмотрены санкционный список. Если этого не сделают, он автоматически аннулируется. Поэтому Венгрия пытается повлиять на ситуацию.

Венгрия в очередной раз показала свою приверженность кремлевскому режиму и диктатору Владимиру Путину. Так, Венгрия настаивает на исключении трех российских олигархов из списка санкций.

Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, Будапешт попросил исключить троих российских олигархов из списка санкций ЕС. Этот шаг вызвал негодование в других странах Евросоюза.

Кого хотят убрать из списков

Двое дипломатов отметили, что речь идет о российских бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене, а также Викторе Рашникове.

Усманов разбогател благодаря добыче полезных ископаемых, он также является бывшим акционером футбольного клуба "Арсенал". Авен – бизнесмен и политик, возглавлявший крупнейший коммерческий банк России; а Рашников – получил капитал благодаря черной металлургии.

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что ЕС примет совместное решение касателно списка санкций.

"Санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются, и постоянно возникают опасения относительно того, что включение определенных лиц или организаций в список санкций недостаточно обосновано", — сказал он.

Послы ЕС планируют обсудить войну в Украине на встрече, которая состоится в среду 7 сентября. Продление действия списков санкций не стоит в повестке дня. Но не исключено, что его будут обсуждать на фоне пожеланий, высказанных накануне Венгрией.

Напомним, "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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