«Дружественная» Украина: в РФ фактически признали план превращения страны во вторую Беларусь

Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз озвучил ультимативные требования к Украине, чтобы прекратить войну. Такие требования к украинскому «нейтралитету» направлены на превращение Украины в пророссийское государство-посредника.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW проанализировали заявления российского министра в интервью RT. Во время разговора он дерзко заявил, что единственный тип Украины, который РФ «готова видеть как долгосрочного, вечного соседа», — это «дружественная» Украина, которая «не обязательно союзник», но «нейтральна» и «доброжелательна».

Американские специалисты отмечают, что такие высказывания Лаврова дают представление о дополнительных требованиях, встроенных в первоначальные военные ультиматумы Кремля по отношению к украинскому «нейтралитету». Кроме того, его заявления указывают на то, что Россия стремится превратить Украину в государство-посредника, даже если Кремль физически не контролирует всю территорию страны.

Настаивание Лаврова на том, чтобы послевоенная Украина была «дружественной» и «доброжелательной», означает, что Москва будет удовлетворена только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, проводящим прокремлевскую политику.

«Россия, вероятно, стремится превратить Украину в другую Беларусь, которую, по оценкам ISW, Россия де-факто аннексировала, даже если Беларусь сохраняет свои границы и правительство», — отмечают в Институте изучения войны.

Напомним, ранее американские аналитики заявляли о том, что в Кремле хотят воевать, пока не добьются всех своих целей. В частности, свидетельством является нежелание Москвы принять гарантии безопасности для Украины, поддерживаемые Западом. Кроме того, в РФ считают «категорически неприемлемым» развертывание западных войск в Украине.

Заметим, что перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля спикер «фюрера» Дмитрий Песков дерзко заявил, мол, Россия продолжает войну. По его словам, так называемое «сво» будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом». Впрочем, именно он имел в виду, не озвучил.