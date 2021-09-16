"Дружественное давление на партнеров": Украина трясет США и Германию по гарантиям из-за "Северного потока-2"

Пора переходить от слов к конкретным действиям и гарантиям, считает министр.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает США и Германию предоставить гарантии Украине для сохранения транзита газа в связи с вероятным запуском российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил на брифинге МИД в четверг в Киеве.
"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, чтобы время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям.
Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними", — сказал Кулеба.
Он рассказал, что на днях Украину посетил старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии. Украинский министр отметил, что партнеры слышат предложения украинской стороны.
"Мы будем продолжать переговоры, продолжать такое исключительно дружественное давление на партнеров", — подчеркнул Кулеба.
Напомним:
- США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".
- В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".