"Дружественное давление на партнеров": Украина трясет США и Германию по гарантиям из-за "Северного потока-2"

"Дружественное давление на партнеров": Украина трясет США и Германию по гарантиям из-за "Северного потока-2"

Пора переходить от слов к конкретным действиям и гарантиям, считает министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает США и Германию предоставить гарантии Украине для сохранения транзита газа в связи с вероятным запуском российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на брифинге МИД в четверг в Киеве.

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, чтобы время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям.

Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними", — сказал Кулеба.

Он рассказал, что на днях Украину посетил старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии. Украинский министр отметил, что партнеры слышат предложения украинской стороны.

"Мы будем продолжать переговоры, продолжать такое исключительно дружественное давление на партнеров", — подчеркнул Кулеба.

Напомним:

США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами". В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2": какие сложности возникли в мировой политике из-за строительства газопровода

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