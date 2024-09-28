"Друзья мира": аналитики объяснили, как РФ будет использовать платформу в своих интересах

Китай объявил о создании платформы "Друзья мира", которая якобы направлена на содействие прекращению войны в Украине. Однако, Кремль, вероятно, будет использовать ее, чтобы представить Украину как не желающую проводить переговоры.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 26 сентября глава МИД Китая Ван И объявил, что КНР, Бразилия, Пакистан и "другие страны-единомышленники на Глобальном Юге" создадут платформу "Друзья мира". Эта площадка якобы направлена на содействие "инклюзивному диалогу" для поиска решения о прекращении войны в Украине.

В то же время аналитики подчеркивают, что КНР регулярно продвигала свой альтернативный мирный план, позволяя российским чиновникам изображать готовность к добросовестным переговорам с Украиной. Это происходило, несмотря на постоянные заявления Кремля, условия которого были равносильны полной капитуляции Украины или прямо отвергали переговоры.

Поэтому в ISW считают, что Кремль, скорее всего, будет продвигать новую платформу "Друзья мира" и использовать свою поддержку многочисленных альтернативных мирных усилий, чтобы ошибочно представить Украину как не желающую вести переговоры.

Напомним, ранее Китай заявил об "объективной и справедливой позиции" по войне в Украине. Пекин отмечает, что обвинения в адрес страны в поддержке российского вторжения в Украину не имеют оснований.

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