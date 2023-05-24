ДТП с дочерью нардепа: суд изъял у Арьевой водительское удостоверение

По версии следствия, Арьева находилась в состоянии наркотического опьянения

У депутата Киевсовета, совершившего ДТП под наркотиками изъяли водительское удостоверение

Такое решение принял сегодня Шевченковский суд, передает корреспондент ТСН.ua.

Сегодня, 24 мая, Шевченковский суд принял ходатайство об изъятии у депутата Киевсовета от "Европейской солидарности" Ярины Арьевой водительского удостоверения.

"Суд принял решение об изъятии у депутата водительского удостоверения и ограничении ее в праве пользования транспортными средствами", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, что 22-летняя Ярина Арьева – депутат Киевсовета от "Евросолидарности" и дочь нардепа от "ЕС" Владимира Арьева.

27 ноября 2022 года на пешеходном переходе она сбила женщину-пешехода. По версии прокуратуры, во время вождения девушка находилась в наркотическом опьянении.

Сама Ярина Арьева комментирует на странице в соцсети свою вину признает, но отрицает состояние наркотического опьянения.

В свою очередь ее отец-нардеп считает дело сфабрикованным и называет "местой" за свою политическую деятельность.