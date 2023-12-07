Дубинский заявил о сломанных ребрах после избиения и показал синяк (видео)

Нардеп утверждает, что у него сломано два ребра.
Подозреваемый в госизмене народный депутат Александр Дубинский заявил, что у него сломаны два ребра после якобы избиения в СИЗО.
Об этом он сообщил на закрытом заседании суда и в своем телеграм-канале.
В заявлении говорится, что 7 декабря, на пятый день после якобы избиения Дубинского, администрация СИЗО организовала для него рентген.
"По заключению, которое мне предоставлено в Киевском следственном изоляторе, в государственном учреждении, у меня сломано десятое и одиннадцатое ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки, которые происходили. Можете посмотреть", — сказал нардеп на судебном заседании и показал синяк на теле.
В телеграм-канале Дубинского указано, что ранее Шевченковский суд отказал адвокатам политика во внесении в ЕРДР информации о, как утверждается, пытках и избиениях Дубинского в СИЗО.
Напомним, 2 декабря Дубинский заявил, что его избили в СИЗО, и о множественных гематомах и подозрении на перелом ребра.
Полиция Киева проверила это сообщение, но не подтвердила факт нанесения Дубинскому телесных повреждений.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дубинского избили в СИЗО? ВАКС издал немедленное решение
Читайте главные новости дня:
- Напряженные отношения между Зеленским и Залужным: о чем пишут СМИ и есть ли основания для беспокойства
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление
- "Более 100 ракет": эксперты назвали даты, на которые россияне, вероятно, планируют массированную атаку