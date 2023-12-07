Дубинский заявил о сломанных ребрах после избиения и показал синяк (видео)

Нардеп утверждает, что у него сломано два ребра.

Подозреваемый в госизмене народный депутат Александр Дубинский заявил, что у него сломаны два ребра после якобы избиения в СИЗО.

Об этом он сообщил на закрытом заседании суда и в своем телеграм-канале.

В заявлении говорится, что 7 декабря, на пятый день после якобы избиения Дубинского, администрация СИЗО организовала для него рентген.

"По заключению, которое мне предоставлено в Киевском следственном изоляторе, в государственном учреждении, у меня сломано десятое и одиннадцатое ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки, которые происходили. Можете посмотреть", — сказал нардеп на судебном заседании и показал синяк на теле.

Нардеп Александр Дубинский на заседании суда/Скриншот

Нардеп Александр Дубинский на заседании суда/Скриншот

В телеграм-канале Дубинского указано, что ранее Шевченковский суд отказал адвокатам политика во внесении в ЕРДР информации о, как утверждается, пытках и избиениях Дубинского в СИЗО.

Дубинский заявил, что у него сломанные ребра после избиения в СИЗО

Напомним, 2 декабря Дубинский заявил, что его избили в СИЗО, и о множественных гематомах и подозрении на перелом ребра.

Полиция Киева проверила это сообщение, но не подтвердила факт нанесения Дубинскому телесных повреждений.

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