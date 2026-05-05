Дубинскому объявили новое подозрение: что он мог вытворять даже из СИЗО
Правоохранители раскрыли схему, по которой нардеп передавал пропагандистские материалы из СИЗО через своих адвокатов. Политику грозит пожизненное заключение.
Действующий нардеп Александр Дубинский получил новое подозрение — снова в государственной измене. Следствие установило, что он продолжал антиукраинскую пропаганду даже находясь под стражей в СИЗО.
Об этом сообщили Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора и «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы официально не называют имя народного депутата, однако, по информации УП, речь идет именно о Дубинском.
Дубинский распространял пропаганду
По данным следствия, парламентарий, который сейчас находится под стражей по подозрению в госизмене, даже из СИЗО продолжал активную антигосударственную информационную деятельность. В ГБР отмечают, что он выстроил соответствующий механизм для распространения пропаганды. Лингвистически-психологическая экспертиза установила, что сообщения Дубинского в Telegram, Facebook и YouTube наносят вряд государственной и информационной безопасности Украины.
Коммуникацию нардеп проводил во время встреч с адвокатами. По версии следствия, они приносили подозреваемому ноутбуки без доступа к Интернету якобы для работы. На этих устройствах Дубинский готовил тексты, записывал видео, хранил материалы, а также оставлял инструкции по их дальнейшей публикации.
После выхода из СИЗО адвокаты подключались к сети и передавали подготовленный контент лицу, которое администрировало информационные ресурсы подозреваемого. По оперативным данным, эти функции выполняла его гражданская жена, которая сейчас находится в Барселоне.
Родственники Дубинского купили жилье в ЕС за российские деньги
Следствие также установило, что в течение 2021 — 2022 годов гражданская жена вместе с матерью депутата приобрели в столице Каталонии две квартиры общей стоимостью почти 400 тыс. евро. По предварительным данным, основная часть средств поступала от российских гражданок — матери и дочери (их роль следователи еще изучают).
Младшая из них является выпускницей престижного московского университета, чьи выпускники часто попадают в Службу внешней разведки РФ, а также некоторое время работала в администрации президента страны-агрессора. Эти обстоятельства проверяются отдельно.
С учетом новых фактов антиукраинской деятельности Дубинскому инкриминируют государственную измену — умышленные действия гражданина Украины в ущерб государственной и информационной безопасности путем содействия иностранному государству или его представителям в подрывной деятельности против Украины, совершенные в условиях военного положения. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.
В чем еще подозревают Дубинского?
Напомним, в ноябре 2023 года СБУ и ГБР сообщили Дубинскому о подозрении в государственной измене и создании преступной организации. По данным следствия, он входил в агентурную сеть ГРУ России, созданную Владимиром Алексеевым, которая занималась дискредитацией Украины и вмешательством в выборы в США за финансирование более 10 млн долл. Вместе с Дубинским в деле фигурируют экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик.
К слову, в том же месяце Печерский райсуд Киева арестовал имущество Дубинского, его матери и экс-жены. Под арест попали 22 квартиры и 15 автомобилей. Основанием стало расследование 2021 года по легализации незаконных доходов и уклонения от налогов: официальные доходы семьи не соответствовали стоимости приобретенных активов (около 2,5 млн долл.). Дубинский начал переписывать имущество на родственников в конце 2019 года, что правоохранители расценивают как попытку сокрытия активов.