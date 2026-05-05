Дубинскому объявили новое подозрение: что он мог вытворять даже из СИЗО

Народный депутат Украины Александр Дубинский / © УНИАН

Действующий нардеп Александр Дубинский получил новое подозрение — снова в государственной измене. Следствие установило, что он продолжал антиукраинскую пропаганду даже находясь под стражей в СИЗО.

Об этом сообщили Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора и «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы официально не называют имя народного депутата, однако, по информации УП, речь идет именно о Дубинском.

Дубинский распространял пропаганду

По данным следствия, парламентарий, который сейчас находится под стражей по подозрению в госизмене, даже из СИЗО продолжал активную антигосударственную информационную деятельность. В ГБР отмечают, что он выстроил соответствующий механизм для распространения пропаганды. Лингвистически-психологическая экспертиза установила, что сообщения Дубинского в Telegram, Facebook и YouTube наносят вряд государственной и информационной безопасности Украины.

Коммуникацию нардеп проводил во время встреч с адвокатами. По версии следствия, они приносили подозреваемому ноутбуки без доступа к Интернету якобы для работы. На этих устройствах Дубинский готовил тексты, записывал видео, хранил материалы, а также оставлял инструкции по их дальнейшей публикации.

После выхода из СИЗО адвокаты подключались к сети и передавали подготовленный контент лицу, которое администрировало информационные ресурсы подозреваемого. По оперативным данным, эти функции выполняла его гражданская жена, которая сейчас находится в Барселоне.

Родственники Дубинского купили жилье в ЕС за российские деньги

Следствие также установило, что в течение 2021 — 2022 годов гражданская жена вместе с матерью депутата приобрели в столице Каталонии две квартиры общей стоимостью почти 400 тыс. евро. По предварительным данным, основная часть средств поступала от российских гражданок — матери и дочери (их роль следователи еще изучают).

Младшая из них является выпускницей престижного московского университета, чьи выпускники часто попадают в Службу внешней разведки РФ, а также некоторое время работала в администрации президента страны-агрессора. Эти обстоятельства проверяются отдельно.

С учетом новых фактов антиукраинской деятельности Дубинскому инкриминируют государственную измену — умышленные действия гражданина Украины в ущерб государственной и информационной безопасности путем содействия иностранному государству или его представителям в подрывной деятельности против Украины, совершенные в условиях военного положения. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.

В чем еще подозревают Дубинского?

Напомним, в ноябре 2023 года СБУ и ГБР сообщили Дубинскому о подозрении в государственной измене и создании преступной организации. По данным следствия, он входил в агентурную сеть ГРУ России, созданную Владимиром Алексеевым, которая занималась дискредитацией Украины и вмешательством в выборы в США за финансирование более 10 млн долл. Вместе с Дубинским в деле фигурируют экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик.

К слову, в том же месяце Печерский райсуд Киева арестовал имущество Дубинского, его матери и экс-жены. Под арест попали 22 квартиры и 15 автомобилей. Основанием стало расследование 2021 года по легализации незаконных доходов и уклонения от налогов: официальные доходы семьи не соответствовали стоимости приобретенных активов (около 2,5 млн долл.). Дубинский начал переписывать имущество на родственников в конце 2019 года, что правоохранители расценивают как попытку сокрытия активов.

