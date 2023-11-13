Дубинскому объявили о подозрении в госизмене: детали с фото

По данным следствия, народный избранник имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной работниками ГРУ РФ.

По материалам СБУ и ГБР нардепу Александру Дубинскому было сообщено о подозрении в государственной измене и в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также в участии в ней.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 13 ноября. Там не назвали имени нардепа, однако понятно, что речь идет о Дубинском.

В Службе безопасности уточнили, что вместе с ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного избранника, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России. По материалам следствия, политик имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России (известно как ГРУ).

В СБУ отметили, что главная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от российской военной разведки. Так, финансирование сети достигало более 10 млн. дол.

Что натворил нардеп с позывным "Буратино"

"В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году", – сообщили в СБУ.

Там добавили, что для "разгона" пророссийских нарративов подозреваемый участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Кто организатор преступной группы

В спецслужбе также сообщили, что преступную организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев как действующую в Киеве агентурную сеть. Операционным руководством этой группы с территории РФ занимался заместитель Алексеева – Алексей Савин.

В группу входили экс-нардеп и экс-прокурор

По данным следствия, в состав вражеской группы входил также украинский экс-нардеп Андрей Деркач. Он накануне полномасштабного российского вторжения сбежал за границу.

Среди членов агентурной сети был и экс-прокурор Константин Кулик, имевший позывной "Птичка". Сейчас он скрывается от правосудия за границей. По информации СБУ, во время проведения информационных диверсий против Украины Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу Кремля.

По данным следствия, подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, экс-сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников. Он уже осужден и сейчас отбывает наказание за измену.

В чем подозревают Дубинского и других фигурантов

На основании собранных доказательств генпрокурор Украины сообщил народному депутату о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрения по этим же статьям объявлены Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к госизмене, а также российским агентам: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ и ДБР пришли к Дубинскому сообщить о подозрении в преступлении / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ и ДБР пришли к Дубинскому сообщить о подозрении в преступлении / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ и ДБР пришли к Дубинскому сообщить о подозрении в преступлении / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ и ДБР пришли к Дубинскому сообщить о подозрении в преступлении / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ и ДБР пришли к Дубинскому сообщить о подозрении в преступлении / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

К слову, ранее 13 ноября СМИ сообщили, что ДБР и СБУ пришли с повторными обысками к Дубинскому, а именно – в рамках дела о преступной организации, направленной на дискредитацию имиджа Украины на международной арене.

Напомним, 3 ноября Дубинскому было объявлено подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепу Дубинскому объявили подозрение! Подробности дела

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