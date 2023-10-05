Дубинскому попытались вручить повестку под ДБР: чем все закончилось (видео)

Народного депутата пригласили в военкомат на 6 октября для уточнения военно-учетных данных.

Нардепу Александру Дубинскому утром 5 октября в Киеве представитель ТЦК и СП попытался вручить повестку, когда политик пришел в ДБР.

Об этом сам народный избранник сообщил в Сети, опубликовав видео разговора с работником ТЦК.

Дубинский рассказал, что прибыл в ДБР по поручению следователя, чтобы получить ходатайство о продлении меры пресечения. Речь идет о деле нардепа по подозрению в служебной подделке документов для выезда за границу. По словам политика, под стенами бюро его уже ждал работник ТЦК и СП.

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Дубинский поинтересовался у представителя военкомата, откуда трот знал, что нардеп будет именно в этом месте и в это время. Сотрудник ТЦК ответил, что об этом сообщили правоохранительные органы после обращения к ним со стороны центра комплектования.

"Мы проводили оповещения по вашему адресу. Вы не появлялись. Мы обратились в правоохранительные органы и нам сообщили, что вы сегодня будете находиться в этом… (здесь нардеп прервал работника ТЦК – ред.)", – рассказал представитель военкомата.

Он также сообщил, что хочет вручить Дубинскому приглашение в Подольский районный ТЦК и СП на 6 октября для уточнения военно-учетных данных. Сначала нардеп отказался ставить свою подпись, но согласился взять отрывной талончик. А потом политик отказался брать повестку.

"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, ладно?" – сказал Дубинский работнику ТЦК.

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Напомним, 8 августа суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца по подозрению в служебном подделке документов для выезда за границу.

Отметим, как объяснил ранее адвокат Станислав Полевой, во время мобилизации народные депутаты не подлежат призыву на военную службу на период своей каденции.

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