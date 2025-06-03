Президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

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Действующий президент Польши Анджей Дуда хочет встретиться со своим преемником Каролем Навроцким, который накануне одержал победу на президентских выборах. В частности, Дуда планирует обсудить будущую позицию Польши относительно отношений с Украиной и ее вступления в Евросоюз и НАТО.

Об этом Дуда сказал в интервью LRT.

В ответ на вопрос, ожидать ли изменений в польско-украинских отношениях из-за того, что новоизбранный президент не поддерживает присоединение Украины к НАТО и ЕС, Дуда ответил, что радуется победе Навроцкого и намерен поделиться с ним своим взглядом на украинский вопрос.

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«Я еще буду с ним об этом разговаривать. Как известно, у меня другое мнение, но оно основывается на моем президентском опыте, то есть почти 10 годах, на протяжении которых я был президентом Польши, а также на всех знаниях, которые я накопил за эти годы. И я обязательно хочу поделиться ими, по крайней мере, в определенной степени, в разговоре с новоизбранным президентом», — отметил Дуда.

По его словам, Навроцкий после инаугурации «безусловно, внимательно рассмотрит» международную ситуацию, положение Украины и отношения между Варшавой и Киевом.

При этом президент Польши добавил, что угол взгляда любого человека «зависит от места, которое он занимает».

«Кресло президента Республики Польша — очень специфическое место. Мир оттуда выглядит несколько иначе», — подчеркнул Анджей Дуда.

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Напомним, победа Навроцкого — это результат коалиции Трампа, Качиньского и Менцена. Эксперты предупреждают о рисках отношений Украины и Польши.