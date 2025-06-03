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Дуда будет говорить с Навроцким о вступлении Украины в ЕС и НАТО — что известно
По словам президента Польши, угол взгляда любого человека «зависит от места, которое он занимает».
Действующий президент Польши Анджей Дуда хочет встретиться со своим преемником Каролем Навроцким, который накануне одержал победу на президентских выборах. В частности, Дуда планирует обсудить будущую позицию Польши относительно отношений с Украиной и ее вступления в Евросоюз и НАТО.
Об этом Дуда сказал в интервью LRT.
В ответ на вопрос, ожидать ли изменений в польско-украинских отношениях из-за того, что новоизбранный президент не поддерживает присоединение Украины к НАТО и ЕС, Дуда ответил, что радуется победе Навроцкого и намерен поделиться с ним своим взглядом на украинский вопрос.
«Я еще буду с ним об этом разговаривать. Как известно, у меня другое мнение, но оно основывается на моем президентском опыте, то есть почти 10 годах, на протяжении которых я был президентом Польши, а также на всех знаниях, которые я накопил за эти годы. И я обязательно хочу поделиться ими, по крайней мере, в определенной степени, в разговоре с новоизбранным президентом», — отметил Дуда.
По его словам, Навроцкий после инаугурации «безусловно, внимательно рассмотрит» международную ситуацию, положение Украины и отношения между Варшавой и Киевом.
При этом президент Польши добавил, что угол взгляда любого человека «зависит от места, которое он занимает».
«Кресло президента Республики Польша — очень специфическое место. Мир оттуда выглядит несколько иначе», — подчеркнул Анджей Дуда.
Напомним, победа Навроцкого — это результат коалиции Трампа, Качиньского и Менцена. Эксперты предупреждают о рисках отношений Украины и Польши.