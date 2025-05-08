Дуда назвал страну, которая сыграла "ключевую роль" в завершении Второй мировой

Президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США сыграли ключевую роль в завершении Второй мировой войны.

Об этом сообщил в соцсети Х в обращении к 80-летию завершения Второй мировой войны

Дуда отметил, что для Польши конец войны не принес свободы, а начало «коммунистическое рабство» страны.

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«Поэтому сегодня, в свободной и суверенной Польше, мы вспоминаем и делаем выводы. Мы делаем все возможное, чтобы Польша была сильной и безопасной. Силой нашей армии, но также силой наших союзов», — говорится в сообщении.

В то же время президент Польши подчеркнул, что Европа «обязана своей безопасностью именно привлечению США, которые сыграли ключевую роль в завершении Второй мировой войны, а впоследствии и во время холодной войны».

«Так есть и сегодня. Поэтому мы хотим укреплять трансатлантические связи. Это не только дипломатические жесты. Это конкретные действия. Чтобы отпугивать, не поддаваться. Чтобы защитить безопасность нашу и будущих поколений», — заявил Дуда.

Дуда в своем обращении акцентировал на глобальной потребности в мире, обратив внимание на российское вторжение в Украину, военные столкновения на Ближнем Востоке и столкновении Индии с Пакистаном. Политик призвал «к ответственности за мир» и «построению мира, основанного на силе права, а не на праве силы».

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