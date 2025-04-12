Дуда назвал политика, который является лучшим шансом для мира в Украине

Анджей Дуда. / © Associated Press

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У Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть лучшие шансы закончить войну, но любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Об этом он заявил в интервью Sky News президент Польши Анджей Дуда.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов", – говорит он.

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Польский лидер уверен: единственный шанс на мир для Украины связан с американским лидером. Ведь именно он имеет представление о русском "фюрере".

В качестве примера Дуда вспомнил о запрете Трампом "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствования энергетическим амбициям Путина из-за его государственного энергетического гиганта "Газпром". По словам президента Польши, это достаточное доказательство того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно.

"Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это – ведь для Европы, соседствующей с Россией, которая совершает агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.

Напомним, аналитики Института изучения войны назвали компромиссы, на которые ни в коем случае не пойдет Кремль во время переговоров. Также специалисты отмечают, что сейчас Москва затягивает достижение мира в Украине.

Дата публикации 11:10, 09.04.25 Количество просмотров 577 США засуетились через Китай, но радоваться рано! Эксперт объяснил, что происходит в голове Трампа!