Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои МиГ-29

Варшава могла бы рассмотреть возможность передачи Украине советских истребителей МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции, сообщает Onet.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил Польшу о передаче МиГ, которые используются для защиты польского воздушного пространства.

"Если союзники действительно пришлют истребители на замену этим самолетам, то нам следует сдержать слово и передать Украине эти МиГ-29, тем более что это постсоветские самолеты, которые мы все равно хотим заменить", – сказал Дуда.