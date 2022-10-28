Дуда о ядерном шантаже Кремля: Россия пытается заморозить боевые действия в Украине

Польский лидер заметил, что диалог с Россией нельзя вести.

Польский президент Анджея Дуда считает, что агрессор Россия хочет заморозит боевые действия в Украине. Именно поэтому, убежден он, Кремль использует тактику устрашения ядерным оружием и "грязной бомбой", потому что терпит поражение на поле боя.

Такое мнение Дуда высказал на пресс-конференции, пишет РБК.

Президент Польши называет "попыткой Москвы заморозить войну любой ценой" звонки российского министра обороны Сергея Шойгу западным коллегам. По его словам, подобные угрозы Москвы являются элементом их тактики и попытками запугать страны с тем, чтобы заставить их прекратить поддержку Украины.

"По замыслу Москвы это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она в целом проигрывает эту войну. Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом", — подчеркнул Дуда.

Польский лидер отметил, что диалог с Россией нельзя вести, пока она не начнет соблюдать нормы международного права — пока РФ не покинет территорию Украины. Дуда заявил, что помощь Украине необходимо продолжать, несмотря на шантаж Москвы.

Ядерные шанты Путина

Путин не первый месяц шантажирует мир применением ядерного оружия. Во время выступления на "Валдае" 27 октября диктатор заявил, что "ядерный удар по Украине" не нужен. В очередной раз обвинил Киев в создании "грязной бомбы".

В свою очередь, в Пентагоне снова предостерегли главу Кремля от применения ядерного оружия. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что если Москва реализует свои заявления, то это приведет к "очень значительной реакции международного сообщества".

Между тем, в ГУР применения ядерного оружия называют последним козырем в руках Путина. В разведке сценарий с применением ядерного оружия считается маловероятным.

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