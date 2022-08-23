Дуда объединил в речи гимны Украины и Польши, анонсировав визит в освобожденный Крым

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует побывать в Крыму после его освобождения от российских захватчиков.

Дуда отметил, что никогда не был в Крыму, но убежден, что посетит полуостров.

Об этом польский лидер сказал во время саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

"Крым — украинский, я верю, господин Владимир (Зеленский — ред.), что вы покажете мне Крым, я буду там, побываю на этом украинском полуострове", — заявил Дуда.

Он также заверил, что Польша является надежным тылом для Украины и настоящим домом для украинских беженцев во время российского нашествия.

"Польша – это ваш тыл, ваш дом, это ваши братья и сестры. Это семья для всех ваших беженцев. У нас нет споров, все президенты Польши сказали бы то же самое. Мы с вами. Мой друг, Владимир, дорогие украинские братья: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще не погибла Польша" – ред.), вместе к победе", – резюмировал польский президент.

Напомним, 23 августа – в День флага Украины – Дуда прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы.

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