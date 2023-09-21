Дуда объяснил слова премьера Польши о прекращении поставок оружия Украине

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает TVN24.

По словам Дуды, слова премьер-министра Польши "были истолкованы наихудшим образом".

Он пояснил, что заявление главы польского правительства касается нового оружия, которое Варшава закупает для своей армии.

"Ну, на мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не передадим Украине то новое оружие, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии", — сказал Дуда.

"У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем кому-то передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем на миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее. Никому. Я буду первым, кто будет выступать против передачи нового оружия, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или Соединенных Штатов, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS", — добавил польский президент.

При этом он уточнил, что подписанные контракты с Украиной, в том числе на поставки САУ Krab, в силе и будут выполняться.

Также, по словам Дуды, у Варшавы есть другие договоренности с Украиной относительно поставки боеприпасов и средств разминирования, которые тоже будут выполняться.

Напомним, что в среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не передает оружие Украине. Эти слова вызвали международный резонанс.

Депутат немецкого Бундестага Ульрих Лехте назвал слова Моравецкого "позором".

В Еврокомиссии прокомментировали заявление Моравецкого о поставках оружия Украине и заверили, что политика ЕС по отношению к Украине не меняется.

Впоследствии представитель правительства Польши Петр Мюллер объяснил заявление Моравецкого и сказал, что Варшава продолжит поставки оружия Украине по ранее согласованным контрактам на примере гаубиц Krab.