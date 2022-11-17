Дуда отреагировал на слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Польский президент Анджей Дуда направился на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского в ситуации с падением ракеты польскому Пшеводе 15 ноября.

Об этом Дуда сказал во время посещения места падения ракеты в Люблинском воеводстве, пишет Polsat News.

"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это крайне сложная ситуация для Украины, и там большие эмоции, там тоже много стресса. Пожалуйста, помните, что в эти последние дни Украина испытала чрезвычайно массированный ракетный обстрел с российской стороны", — сказал он.

По словам Дуды, "каждый хочет увидеть свои собственные доказательства". Зато свои заявления, подчеркнул польский лидер, он сделал на основании материалов и документов от следователей и представителей польских служб. Президен отметил, что, по мнению экспертов и властей Польши, произошла непреднамеренная авария.

"Не то, чтобы эта ракета была направлена на Польшу, не то чтобы это можно было трактовать как нападение на Польшу. Просто каждый делает это по-своему (собирает информацию и матери — Ред.). В США есть информация, в Польше есть информация, у Украины, безусловно, есть информация", — отметил Дуда.

Польский президент отмечает, что общался со следователями, "расположенными благосклонно" к украинской стороне. По его словам, участие Украины в расследовании должно быть строго регламентированным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока никто точно не знает, чья ракета упала в Польше. Глава государства уверен, что территорию Польши атаковала российская ракета, однако до конца расследования об этом нельзя утверждать на все 100%.

Также Зеленский заявил о желании принять участие в совместном расследовании ракетного удара по Польше и увидеть доказательства польских коллег.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заверил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а, скорее всего, "несчастным случаем".

Читайте также: