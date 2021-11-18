Дуда подчеркнул, что Варшава не будет признавать никакие договоренности Меркель с Лукашенко

Польша будет реализовывать только такие договоренности, в выработке которых будет принимать непосредственное участие.
Польша не будет признавать никаких договоренностей, которые будут достигнуты относительно нормализации ситуации на белорусско-польской границе без ее участия, в частности, между исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Укринформ.
Польский лидер уточнил, что в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул: Польша не признает никаких договоренностей, которые будут приняты без польской стороны, например, во время телефонных разговоров Меркель с Лукашенко.
Варшава будет реализовывать только такие договоренности, в выработке которых будет принимать непосредственное участие.
"Мы — суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе и мы без всяких условий будем реализовывать это право", — подчеркнул Дуда.
Спикер МИД Польши Лукаш Ясина добавил, что польские власти приняли решение не вести переговоры с Россией по поводу кризиса на польско-белорусской границе.
“Наши власти приняли решение не проводить таких переговоров. Я тоже не вижу с российской стороны желания проводить такие разговоры”, — заявил Ясина.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с Меркель о ситуации на границе Польши с Беларусью.
В частности, по данным издания Bild, Лукашенко потребовал от Меркель, чтобы его официально признали президентом. Как известно, после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, а также массовых репрессий в ответ на волну протестов его в Европе фактически считают узурпатором. Даже прессслужба Меркель указала, что канцлер разговаривала с "господин Лукашенко", а не президентом Беларуси.
Лукашенко требовал от Меркель, чтобы канцлер выступила посредником в миграционном кризисе. В издании предполагается, что это требование он согласовал с российским президентом Владимиром Путиным.
Остальные требования:
- Снятие санкций, которые ЕС ввел из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем;
- ЕС должен забрать половину прибывших в Беларусь мигрантов;
- Финансовая помощь для убежищ беженцев;
Журналисты сообщают, что Меркель "осталась непоколебимой", но пообещала Лукашенко обсудить эти вопросы с главами государств ЕС.
Напомним, 15 ноября Меркель и Лукашенко провели переговоры и обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Сегодня, 17 ноября, они вторично через неделю обсудили миграционный кризис.
Читайте также:
- Страны Балтии призвали привлечь к ответственности режим Лукашенко за "торговлю людьми"
- В Кремле рассказали о роли РФ в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС
- В Польше призвали изъять Россию и Беларусь из международных организаций